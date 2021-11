Migranti: passeur arrestato al confine italo-francese

Un passeur è stato arrestato dai carabinieri a Bardonecchia, in alta Valle di Susa, vicino allo svincolo autostradale A32. Si tratta di un tunisino di 45 anni, residente in Francia. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Susa lo hanno fermato mentre cercava di raggiungere il confine italo-francese con quattro clandestini di origine tunisina in auto.