Appendino, donare il latte materno è un gesto di generosità

L'ex sindaca di Torino Chiara Appendino, diventata mamma per la seconda volta un mese fa, sposa la campagna per la donazione del latte materno. "Uno degli effetti collaterali di questa pandemia - sottolinea sui social - è stato un notevole calo delle donazioni di latte umano, che in Piemonte ha toccato il -23%. Il latte materno e' l'alimento ottimale per la nutrizione dei neonati e garantirne anche a quei bimbi e a quelle bimbe nati prematuramente o con patologie e' il motivo principale per cui donare. Per loro può rappresentare un vero e proprio farmaco salvavita. Per questo - dice - ho raccolto l'invito del professor Bertino, della dottoressa Punziano e di tutto il personale del Sant'Anna a sensibilizzare tutte le potenziali donatrici". Appendino sottolinea che "donare il latte e' un gesto semplice ma di grande generosità e indubbia importanza. Per questo vorrei ringraziare tutte le mamme che già donano e, se qualche mamma volesse iniziare a farlo, troverà nel personale sanitario addetto tutta l'assistenza possibile. La raccolta e la gestione di questo prezioso bene - conclude - è la missione di cui si fa carico ogni giorno il Sant'Anna insieme alla Banca del Latte del Regina Margherita della Città della Salute di Torino".