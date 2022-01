Il Colle di Pianasso

Dicono che… i vertici della Lega non stiano apprezzando il “giochino” di Cesare Pianasso che si sta facendo votare da un manipolo di fedelissimi nel segreto dell’urna per il Quirinale. Tra i vari Bruno Vespa e Amadeus, infatti, il nome del senatore canavesano è risuonato cinque volte a Montecitorio durante la seconda chiama, al punto da classificarsi a ridosso della top ten di giornata, davanti a personalità quali Christian De Sica, Enrico Ruggeri, Claudio Baglioni e Giovanni Rana. Che sia l’ennesima richiesta d’attenzioni di un’anima in pena rimasta isolata nel partito? Chissà. Intanto, in Transatlantico, si racconta di un Riccardo Molinari piuttosto seccato.