Covid: in Piemonte 1.612 nuovi casi, 10 morti

In Piemonte 1.612 nuovi casi di Covid accertati con l'esito di 14.255 tamponi diagnostici, di cui 12.858 test antigenici. Il tasso di positività è dell'11,3%. In calo il numero dei ricoverati: -15 nei reparti ordinari (totale a 612), -1 in terapia intensiva (17 in tutto). Dieci i decessi.