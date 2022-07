All'armi son fascisti!



Dicono che… se possibile l’ultima crisi di governo abbia esasperato ulteriormente il rapporto di concorrenza (più che di alleanza) tra la Lega e Fratelli d’Italia. “Facciamo attenzione a Fdi, di loro non ci dobbiamo fidare” sono state le parole del deputato Alessandro Giglio Vigna, fedelissimo del capogruppo a Montecitorio Riccardo Molinari, all’assemblea della Lega. E poi rincara pure la dose: “il Piemonte non è fascista”. Ma non è lo stesso Piemonte in cui i due principali azionisti del centrodestra governano insieme?