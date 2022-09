POLITICHE 2022

Nei collegi la destra vince 13 a 2

In Piemonte la coalizione trainata dalla Meloni sfiora il cappotto. Il centrosinistra strappa solo un seggio uninominale alla Camera e uno al Senato. Ecco tutti i parlamentari eletti: da Ambrogio a Zangrillo, da Nastri a Gusmeroli. Resta in Regione la Chiorino

In Piemonte stravince il centrodestra. La coalizione trainata dal successo di Fratelli d’Italia, nonostante il deludente risultato di Lega (10,9%) e Forza Italia (9%) si impone nella stragrande maggioranza dei collegi uninominali della regione. Il centrosinistra riesce a “salvarsi” dalla disfatta conquistando solo quello del Senato nel capoluogo con Andrea Giorgis, e quello della Camera nella zona di Torino centro-sud con il radicale Riccardo Magi che costringe a rimanere in Regione l’assessore Elena Chiorino. Trombati eccellenti i piddini e deputati uscenti Davide Gariglio e Stefano Lepri. Il resto è tutto saldamente appannaggio del centrodestra.

Il collegio della provincia di Torino al Senato va alla candidata di FdI e consigliera comunale Paola Ambrogio (FdI), quello di Cuneo a Giorgio Bergesio (Lega), ad Asti-Alessandria vince il coordinatore di Forza Italia, il moncalierese Paolo Zangrillo; nessun problema a Novara per il meloniano Gaetano Nastri.

Stessa solfa alla Camera dove il centrodestra batte 9 a 1 il centrosinistra. Il secondo collegio di Torino va ad Augusta Montaruli (FdI), il seggio uninominale di Collegno alla leghista Elena Maccanti, quello di Chieri-Canavese al compagno di partito Alessandro Giglio Vigna, mentre a Moncalieri passa il forzitaliota Roberto Pella. A Cuneo strappa il seggio a Montecitorio Monica Ciaburro di FdI, ad Asti è stata una passeggiata per il “fratello” Marcello Coppo. Alessandria si conferma un feudo al riparo da sgradite sorprese per Riccardo Molinari, segretario regionale della Lega e capogruppo uscente alla Camera. Centrata la rielezione a Biella per il meloniano di ferro Andrea Delmastro e per il leghista Alberto Gusmeroli nel Novarese.