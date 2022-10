Disabili: Piemonte aumenta fondo, 50 mln in più per lavoro

La Regione Piemonte potenzia il fondo regionale disabili che passa da 40 a 51,2 milioni di euro e destinato all'inserimento lavorativo di persone con disabilità, in particolare per attività formative sperimentali e innovative, con 6 milioni riservati a progetti speciali e sperimentali sui territori e altrettanti per assistenza tecnica e azioni di sistema. Ad annunciarlo l'assessore al Lavoro Elena Chiorino sottolineando che "mai come in questo momento è fondamentale riportare al centro la dignità del lavoro. Un obiettivo prioritario che va in questa direzione, sia in termini di impegno politico sia di investimenti, e l'incremento certificato dalla delibera sottoscritta in Giunta è una prova tangibile". Approvato dalla Giunta nel 2021, il piano regionale disabili si sviluppa in 4 anni e, ad oggi, è ad uno stato di avanzamento del 60%. "Più di 30 milioni sono già stati destinati ai servizi alle persone per supportarle nella ricerca di lavoro, nel rafforzamento delle proprie competenze e investiti in percorsi professionalizzanti - spiega Chiorino -, 2,7 milioni per potenziare il raccordo scuola-lavoro, mentre più di 5 milioni sono destinati alle imprese sia per finanziare progettualità finalizzate all'assunzione di persone con disabilità, sia per favorirne l'inserimento sul luogo di lavoro".