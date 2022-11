Incidenti lavoro: Fismic a La Loggia, agire su prevenzione

"Solo nelle ultime settimane sul suolo piemontese i morti per incidenti sul lavoro sono stati 3. Dall'inizio dell'anno sono stati 48, e gli infortuni denunciati più di 35mila". E' quanto afferma la Fismic Confsal, che insieme a Fim-Fiom-Uilm partecipa al presidio organizzato a La Loggia (Torino) davanti all'azienda Alessio Tubi, dove un operaio di 41 anni ha perso la vita "I dati - dice il segretario territoriale Fismic Confsal, Vincenzo Li Gregni - continuano ad essere scoraggianti. Noi vogliamo rimarcare l'esigenza e la necessità, prima ancora dell'aumento degli ispettori e dell'incremento dei controlli e delle sanzioni, di creare una reale rete di prevenzione e di puntare sulla formazione dei dipendenti e dei datori di lavoro. Questo dotare i lavoratori di competenze e consapevolezza sui propri diritti, in particolare rispetto alle norme previste dal decreto 81/08". Fismic Confsal, insieme alla Confsal, ha elaborato una proposta e lanciato una petizione chiamata "Il decalogo della sicurezza per la prevenzione partecipata", che verrà presentata al nuovo Governo.