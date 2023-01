Piccoli Comuni: Moncenisio, lo Stato deve ascoltarci

"Non possiamo arrenderci alla nostra storia fatta di cultura, interessi e dobbiamo avere la volontà di ricercare soluzioni fattibili, perché i piccoli comuni vivano, prosperino e abbiamo un futuro saldo nel panorama regionale e nazionale. Lo Stato deve ascoltarci e invertire una tendenza fatta di grandi investimenti in città e poco o nulla nelle piccole realtà". Ad affermarlo è il sindaco di Moncenisio (Torino), Mauro Carena, il più piccolo comune del Piemonte, in Val di Susa, che ha partecipato all'incontro tra amministratori dei piccoli comuni delle valli del Piemonte e il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che si è tenuta Lusernetta in Val Pellice, con l'organizzazione del gruppo di Forza Italia in Regione Piemonte. I temi dell'incontro sono stati l'amministrazione di piccole comunità di montagna, le loro risorse umane e l'organizzazione più complessa del rapporto tra piccoli comuni e lo Stato. "Abbiamo oggi una grande possibilità - ha spiegato il ministro - con l'applicazione di leggi e norme che già esistono, ma che devono trovare applicazione. Poi c'è la difficoltà di semplificare e ridare energia al comparto pubblico che ha comunque delle eccellenze che devono essere valorizzate. Così i piccoli comuni devono avere risposte immediate alla loro richieste come, ad esempio, sul tema dei segretari comunali".