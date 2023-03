Candidato tolto da lista: Molinari (Lega) in tribunale

Il capogruppo della Lega alla Camera dei deputati, Riccardo Molinari, è comparso oggi in tribunale a Torino al processo in cui è chiamato a rispondere, insieme ad altri due imputati, di una presunta irregolarità elettorale. La vicenda risale al 2020 e si riferisce alla consultazione per il Comune di Moncalieri (Torino). Molinari è stato rinviato a giudizio nella veste di segretario regionale della Lega. Il caso riguardava anche Paolo Zangrillo, all'epoca coordinatore regionale di Forza Italia e oggi ministro della Pubblica amministrazione, la cui posizione però è stata archiviata. Il tribunale deciderà se ascoltarlo o meno. Il procedimento prese le mosse dopo una segnalazione in procura di tre esponenti radicali.