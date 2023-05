Incendio in un condominio a Torino, evacuate otto persone

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Torino per un incendio divampato in un appartamento al secondo piano di un edificio in via Cigna a Torino, nel quartiere Aurora. Sono state evacuate otto persone che erano rimaste bloccate dal fumo ai piani alti della struttura. L'intervento è ancora in corso, ma le fiamme sono sotto controllo.