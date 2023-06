Mes, Molinari (Lega): iter slitterà

"Avviandosi l'iter in Commissione, penso che sia molto complesso che il provvedimento possa arrivare entro il 30 giugno in Aula... Credo che slitterà per forza di cose". Lo ha detto ai microfoni di Radio24 il capogruppo alla Camera della Lega, Riccardo Molinari.