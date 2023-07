Zangrillo, fra me e Molinari dialogo squisitamente politico

"Sono rimasto sorpreso leggendo un titolo di giornale che parlava di Zangrillo che inguaia Molinari: mi ha sorpreso perché io in tribunale non ho fatto che ribadire letteralmente quanto avevo già dichiarato al pubblico ministero qualche tempo fa, e cioè che tra me e Riccardo Molinari c'è stato un dialogo di natura squisitamente politica sull'opportunità di candidare una persona. Quindi francamente non mi ritrovo in quelle dichiarazioni". Così il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo a proposito di un processo su presunte irregolarità elettorali alle elezioni comunali di Moncalieri (Torino) del 2020, che vede tra gli imputati il capogruppo della Lega alla Camera e segretario del Carroccio piemontese. Zangrillo lo ha detto a margine di un incontro pubblico su Pnrr e pubblica amministrazione, oggi a Torino.