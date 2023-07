In Piemonte scuole aperte anche con pochi alunni

In Piemonte le scuole dei territori marginali resteranno aperte anche se con pochi alunni. Lo prevede la delibera sul piano regionale di programmazione e dimensionamento della rete scolastica e il piano dell'offerta formativa per il prossimo triennio, approvato oggi a maggioranza dalla III Commissione del Consiglio regionale. La delibera, illustrata dall'assessora all'Istruzione Elena Chiorino, si basa sui criteri di riorganizzazione del sistema scolastico previsti a livello centrale dal Pnrr, "che tengono conto - ha spiegato Chiorino - della consistente riduzione della popolazione scolastica dovuta al drammatico calo demografico che coinvolge anche il Piemonte". "In base questi fattori - ha sottolineato Chiorino - è stato superato il tema del sottodimensionamento, che ci avrebbe costretto a tagliare 23 autonomie, mettendo in crisi aree e territori marginali in cui saranno invece mantenuti i presidi scolastici". "Il decreto ministeriale lascia infatti la possibilità - ha osservato - di organizzare le autonomie in base alla conformazione territoriale e non solo tenendo conto del numero degli allievi".