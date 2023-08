Lanzo missing

È di Novara. È leghista. A Palazzo Lascaris presiede la Commissione sull’Autonomia. Eppure, di Riccardo Lanzo non c’è traccia nel programma della “Festa delle idee”, l’ormai tradizionale appuntamento del Carroccio nella città di San Gaudenzio. Il suo nome non compare neppure tra i partecipanti alla tavola rotonda di venerdì sera quando, alla presenza del ministro Roberto Calderoli, si parlerà proprio dell’autonomia differenziata. Impegni improrogabili o caso politico? Chissà. A detta dei soliti ben informati, su Lanzo sarebbe piombata la fatwa del cerchio magico novarese. Presagio sinistro in vista delle elezioni regionali del 2024.