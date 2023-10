Piemonte, via libera unanime a ddl sugli asili nido

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato oggi all'unanimità un disegno di legge dell'assessora all'Istruzione Elena Chiorino, che ridisegna il settore dei servizi educativi per l'infanzia. "Questo provvedimento - ha sottolineato Chiorino subito prima del voto - interviene rinnovando una legge che aveva 50 anni e porta le norme del settore all'altezza delle esigenze dei nuovi tempi di vita e di lavoro della società. Portiamo attenzione e garanzia di qualità nei servizi educativi per l'infanzia, mettendo tutti coloro che operano nel campo nelle migliori condizioni possibili per lavorare. Diamo in questo modo supporto alle famiglie e alle donne che scelgono di essere mamme e lavoratrici, il che significa anche garantire occupazione femminile di qualità.