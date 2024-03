Delmastro, "pene più severe per chi aggredisce i nostri agenti"

"Il governo Meloni ha previsto pene più severe per chi si macchia di aggressioni verso i nostri agenti, una misura del decreto sicurezza di cui siamo estremamente orgogliosi". Lo ha affermato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, in visita stamattina con una delegazione di Fratelli d'Italia a Biella, dove ha incontrato carabinieri e polizia per esprimere solidarietà alle forze dell'ordine dopo i fatti della Toscana e di Torino, insieme all'assessora regionale al lavoro Elena Chiorino e al segretario provinciale di Fratelli d'Italia Cristiano Franceschini. "Le aggressioni subite dalle nostre donne e dai nostri uomini in divisa sono inaccettabili - ha sostenuto Chiorino -. Non solo la violenza antagonista, non solo gli oltraggi sui social media: anche i figli dei poliziotti sono stati minacciati a scuola. Bisogna ribadirlo compatti: siamo vicini alle nostre forze dell'ordine che ogni giorno garantiscono la nostra sicurezza".