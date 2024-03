Stellantis: Cirio, Piemonte al tavolo per il futuro di Mirafiori

"La decisione del governo di iniziare il confronto con le Regioni dai due principali stabilimenti di Stellantis in Italia, Mirafiori e Melfi, è un importante segnale di attenzione perché Mirafiori rappresenta il cuore della manifattura nazionale legata all'automotive e viene incontro ad una specifica richiesta che avevamo avanzato direttamente al ministro". Lo spiegano in una nota il presidente Alberto Cirio e gli assessori al Lavoro Elena Chiorino e alle Attività produttive Andrea Tronzano. In preparazione dell'audizione, nei prossimi giorni il presidente promuoverà un incontro con sindacati, associazioni di categoria e il Comune di Torino.