G7: Pichetto, il clima è buono ci sono molte convergenze

"C'è un grosso impegno da parte degli sherpa sul lungo elenco dei temi che riguardano ambiente, energia, clima. Ci sono molte convergenze, ci sono chiaramente limature rispetto alle posizioni dei diversi Paesi, che rispecchiano quella che è la realtà dei vari Paesi, quindi è del tutto naturale, ma il clima è molto buono". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a margine della seconda giornata promossa da Italgas nell'ambito della Planet Week e in vista del G7 Ambiente, Clima ed Energia a Torino. A chi gli chiedeva un commento sul fatto che ci siano opinionisti che ritengono che si debba alzare l'asticella degli obiettivi, il ministro ha risposto osservando che "a livello mondiale sono molte le difficoltà, ma sono difficoltà che valgono per tutti. Certamente in un momento in cui ci sono ancora guerre che incidono sulle scelte dei vari Paesi - precisa - è giusto avere la preoccupazione, questo non vuol dire abbassare la guardia, dobbiamo comunque perseguire con il massimo della determinazione quelli che sono gli obiettivi". "L'Italia lo fa - conclude Pichetto- naturalmente con un ragionamento che riguarda la compatibilità rispetto alla nostra condizione Paese. L'obiettivo finale è certo, è quello, ma la scala è da fare uno scalino per volta".