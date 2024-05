AperiGhigo

Tutti lo vogliono, tutti lo cercano. Dopo la mancata designazione nel Consiglio d’indirizzo della Fondazione Crt, l’ex governatore del Piemonte Enzo Ghigo non ha ceduto allo sconforto e ora si è gettato a capofitto in campagna elettorale, nel ruolo di promoter. Una mano a Paolo Damilano, ma anche al suo successore Roberto Cota, che dalla Lega è transitato in Forza Italia. Ed è proprio con lui che il prossimo 14 maggio presenzierà a un aperitivo elettorale al Caffè Norman di Torino, in piazza Solferino. L’appuntamento è alle 18,30, l’argomento “L’Europa che vogliamo”.