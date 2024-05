Pininfarina, Dream Cars in Giappone con Sky Group

Passerella asiatica d'eccezione per Automobili Pininfarina, che attraverso il partner di vendita al dettaglio Sky Group di Tokyo - specializzato in auto sportive e di lusso - debutta in Giappone e rafforza la sua presenza nella regione asiatica mantenendo la promessa di rendere reali le Dream Cars fabbricate a Cambiano (alle porte di Torino) nel mondo degli appassionati. Automobili Pininfarina ha presentato per la prima volta nel Paese del Sol Levante, in un grande evento organizzato con Sky Group, la nuovissima Battista Cinquantacinque, (ispirata alla Lancia Florida del 1955 disegnata da Pininfarina) e la B95 Hyper Barchetta, presentata nel 2023 a Monterey dal costruttore torinese. Collaborando con gli esperti del mondo luxury di Sky Group come partner di vendita al dettaglio, con sede a Tokyo, Automobili Pininfarina fornirà un'esperienza cliente personalizzata garantendo che ogni veicolo realizzato a mano lasci l'atelier dell'azienda a Cambiano con destinazione Giappone sia un'espressione unica della personalità di ogni cliente. "Il nostro ingresso nel mercato giapponese - ha commentato Paolo Dellachà, ceo di Automobili Pininfarina - rappresenta per noi una entusiasmante pietra miliare mentre continuiamo ad espandere la nostra presenza globale". "Il Giappone è rinomato per la sua ricca cultura automobilistica e una clientela esigente, che apprezza l'arte, le prestazioni e innovazione". "Siamo fiduciosi che anche questo pubblico apprezzerà la maestria artigianale e la competenza ingegneristica italiana che contribuiscono a rendere ogni singola vettura di Automobili Pininfarina un'espressione unica della personalità del suo proprietario". In particolare ammirazione per l'inedita hyper GT Battista Cinquantacinque, che trae la sua denominazione perché ispirata alla Lancia Florida del 1955, integra quello che l'azienda definisce 'un design straordinario con prestazioni senza pari'. L'esterno è rifinito con vernice Blu Savoia Gloss, in contrasto con il tetto Bianco Sestriere Gloss ed completato dall'elegante pacchetto di elementi di finitura anodizzati spazzolati. All'interno spicca il rivestimento in Mahagoni (pelle Heritage Poltrona Frau) e la firma 'Cinquantacinque 55' sul battitacco della porta del guidatore. Questa personalizzazione compare anche nella parte inferiore dell'alettone posteriore attivo. La Battista è spinta da quattro motori elettrici indipendenti alimentati da una batteria agli ioni di litio da 120 kWh. La potenza complessiva è di 1.900 Cv con 2.340 Nm di coppia, valori che assicurano prestazioni entusiasmanti, come l'accelerazione 0-100 kmh in 1,86 secondi, quella 0-200 kmh in 4,75 secondi. L'autonomia omologata arriva a 476 km.