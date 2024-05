Pininfarina, nel trimestre ricavi in crescita del 29%

Il gruppo Pininfarina ha chiuso il primo trimestre con ricavi in crescita del 29% a 22,5 milioni di euro e un risultato netto negativo per 0,6 milioni, in miglioramento rispetto alla perdita per 2,4 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. Il risultato operativo è negativo per 0,3 milioni (era negativo per 1,9 milioni) e il margine operativo lordo è pari a un milione di euro (da un valore negativo per 0,9 milioni). La posizione finanziaria netta è pari a 8,2 milioni (da un dato negativo per 3,7 milioni). La capogruppo ha incrementato i ricavi totali di circa il 22,8%, con un risultato operativo negativo pari a 0,7 milioni (negativo per 0,6 milioni a marzo 2023). Pininfarina of America ha registrato ricavi totali per 2,1 milioni di euro (2 milioni a marzo 2023) e un risultato operativo positivo per 0,4 milioni rispetto al risultato positivo per 0,7 milioni del periodo a confronto. Per quanto riguarda il contesto geopolitico il gruppo "non ha subito effetti particolari nel periodo in chiusura ma monitora con attenzione l'allargamento delle tensioni in Medio Oriente e i potenziali impatti negativi sui mercati di riferimento". Non si rilevano impatti negativi generati dall'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime. Il cda - spiega una nota della società - ha compiuto le necessarie valutazioni circa la sussistenza del presupposto della continuità aziendale e, "pur in presenza di un'incertezza significativa connessa al raggiungimento degli obiettivi dei ricavi e di miglioramento della marginalità, dipendenti da una stabile ripresa nei prossimi anni del mercato in cui operano la società e il gruppo e dall'evoluzione dei prezzi di ottenimento dei contratti e dei costi di approvvigionamento che permettano il conseguimento di marginalità positive essenziali anche per il mantenimento dei requisiti di patrimonializzazione del gruppo previsti dall'Accordo di riscadenziamento, ha ritenuto che sussista detto presupposto". La società monitorerà l'evoluzione dei fattori considerati, "così da poter assumere, laddove se ne verificassero i presupposti, le più opportune determinazioni correttive".