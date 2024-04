Marsiaj, "Torino accoglie il B7, nuove sfide per le imprese"

"È un grande onore accogliere un appuntamento che per noi rappresenta una prestigiosa vetrina internazionale a suggello dell'anno in cui celebriamo Torino quale Capitale della cultura d'impresa, con un programma non a caso intitolato "Torino, spazio a futuro". Il presidente dell'Unione Industriali Torino, Giorgio Marsiaj, accoglie così la seconda "Industry Stakeholders Conference del G7 2024 - Making the Energy and the Environmental Transitions Drivers of Competitiveness", l'appuntamento del B7 organizzato presso l'associazione confindustriale torinese in coincidenza con il G7 Ambiente, clima e Energia. "Il tema affrontato dai lavori è proprio fra quelli al centro di tale progetto - prosegue Marsiaj -, espressione del nostro desiderio di farci interpreti delle nuove sfide a cui il sistema imprenditoriale mondiale è chiamato: su tutte, quella di individuare soluzioni sostenibili in termini ambientali, economici e sociali, con una logica inclusiva e di attenzione alle comunità locali. Su questi temi Torino si riconferma città attrattiva e attenta all'innovazione, al centro del dibattito globale sulla neutralità tecnologica, unica strada per raggiungere in modo equo gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Accordo di Parigi".