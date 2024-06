Verbania al ballottaggio, Brezza dice no a scambi di poltrone

"Il nostro obiettivo è creare un'alleanza con cittadini: ci appelliamo al vasto mondo elettorale del centrosinistra per espandere l'area dei nostri consensi. Ma diciamo no ad alleanze che prevedano scambi di poltrone e no ad accordi sopra o sottobanco. Non abbiamo nulla da offrire in questo senso, ma facciamo una promessa: arriveremo al governo mettendo l'interesse della comunità al di sopra di qualsiasi cosa". Così Riccardo Brezza (Pd), candidato sindaco di Verbania, che al ballottaggio del 23 e 24 giugno sfiderà il civico Giandomenico Albertella. Brezza lancia un appello contro l'astensionismo (al primo turno si è recato alle urne il 57% degli aventi diritto) e parlando di Albertella lo definisce "un campione di trasformismo, che in trent'anni ha attraversato tutti i partiti della prima e della seconda repubblica". Albertella, ha concluso Brezza, è "espressione del civismo per caso, visto che avrebbe fatto volentieri il rappresentante dei partiti di centrodestra".