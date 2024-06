Anfia, in calo 3 dei 5 maggiori mercati europei dell'auto

"A maggio il mercato europeo dell'auto, dopo la ripresa di aprile (+12%), inverte la tendenza e registra una flessione, seppure contenuta, -2,6%". Lo sottolinea Gianmarco Giorda, direttore generale dell'Anfia. Nel quinto mese dell'anno, guardando ai cinque major market (incluso Uk), rallentano Italia (-6,6%), Germania (-4,3%) e Francia (-2,9%), mentre si mantengono positivi Spagna (+3,4%) e Regno Unito (+1%). A maggio, la quota di penetrazione delle vetture elettriche pure (Bev), pari al 13,9%, supera nuovamente la quota delle vetture diesel (11,6%), come nel mese precedente. In Italia, invece, l'immatricolato diesel pesa per il 14,4% delle vendite nel mese, contro l'appena 3,6% delle Bev (in miglioramento rispetto al 2,4% di aprile). "Nel nostro Paese, l'entrata in vigore dal 3 giugno del nuovo ecobonus, il cui impatto effettivo sarà misurabile nei prossimi mesi - osserva Giorda - ha già portato a un rapido esaurimento dei fondi per l'acquisto delle auto nella fascia 0-20 g/Km di CO2 e dei veicoli commerciali elettrici. Per quanto riguarda l'Italia, in questo momento si evidenzia la necessità di mettere a terra, insieme al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le proposte di politica industriale emerse dai lavori del Tavolo Sviluppo Automotive per accrescere la competitività sia dei produttori di autoveicoli, sia della componentistica. Tra le misure prioritarie, quelle volte a favorire un incremento dei volumi produttivi annuali di autoveicoli e un fattivo coinvolgimento della componentistica in questo processo di rilancio della produzione" .