Auto, "mercato debole, frenata elettriche"

"L'andamento negativo del mercato a maggio è dovuto in misura considerevole a una frenata delle immatricolazioni di auto elettriche in calo nel mese del 10,8% rispetto allo stesso periodo del 2023 con veri e propri crolli in alcuni mercati importanti come quello della Germania (-30,6%) e dell'Italia (-18,3%) e con una contrazione delle vendite di elettriche pure, passata dal 15,2% del 2023 al 13,9%". Lo sottolinea il Centro Studi Promotor. "Questa frenata delle elettriche è dovuta soprattutto - spiega - al venir meno degli incentivi in alcuni grandi Paesi. In Italia dovrebbe attenuarsi proprio perché lo stanziamento per gli incentivi per le elettriche disponibile sulla piattaforma del Ministero competente dal 3 giugno, è stato bruciato integralmente già il 3 giugno". Mentre è ancora viva la polemica sull'opportunità di adottare pesanti dazi per le importazioni di auto dalla Cina, da più parti - sottolinea il Csp - si sollecita una ridefinizione della politica della Ue per la transizione energetica nell'auto e ciò anche perché n alcuni mercati importanti, come quello del Regno Unito, l'acquisto di auto elettriche è ancora trainato soprattutto dalle flotte, che adottano l'elettrico per questioni di immagini. In Germania, dove gli acquisti di auto elettriche hanno fatto registrare un drastico calo, Reinhard Zirpel, presidente dell'associazione tedesca dei costruttori di autoveicoli, segnala che "il crollo a maggio delle immatricolazioni dei veicoli completamente elettrici è massiccio" e che "sono ora necessari piani politici e contromisure per ripristinare la fiducia dei consumatori sulla mobilità elettrica". Queste considerazioni - commenta Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor - valgono anche per l'Italia che nella graduatoria delle auto elettriche non è all'ultimo posto nell'Europa Occidentale, ma poco ci manca in quanto la quota a maggio è pari al 3,6% contro il 4,1% del maggio 2023 e contro il 13,9% dell'intera Europa Occidentale.