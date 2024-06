Pinacoteca Agnelli, dalla Pista 500 la festa di San Giovanni

Lunedì 24 giugno, in occasione dei festeggiamenti per San Giovanni, festa patronale a Torino, la Pinacoteca Agnelli resterà straordinariamente aperta dalle 11 alle 21. Inoltre, fino a mezzanotte sarà possibile visitare la Pista 500, Casa Fiat e il FiatCafé500 per ammirare la città in festa; l'estensione di orario verrà replicata sabato 10 agosto, in occasione dei festeggiamenti di San Lorenzo, quindi con Pista 500, Casa Fiat e FiatCafé500 aperti sino alle ore 24. Entrambe le iniziative sono realizzate in collaborazione con il Centro Commerciale Lingotto.