Gaglianico, inaugurato nuovo impianto di riciclo rifiuti

Inaugurato a Gaglianico (Biella) il nuovo impianto di riciclo dei rifiuti di ReLife Recycling, divisione del Gruppo ReLife. Presente il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Lo stabilimento, che conta un'area industriale di circa 16.000 mq, è composto da due capannoni nei quali vengono ritirati e trasformati i rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate urbane e dalle superfici private per un totale di quasi 90.000 tonnellate di rifiuti all'anno. L'attività di ReLife Recycling si basa su un sistema industriale rigenerativo e su un modello di produzione e di consumo che prevede il passaggio dal concetto di fine vita (End Of Waste) dei prodotti a quello di ricostruzione continua. "Con orgoglio oggi consegniamo al territorio un nuovo impianto all'avanguardia nel settore che gestirà anche i rifiuti della raccolta differenziata dei Comuni del Biellese", ha spiegato Domenico Marco Benfante, Ceo di ReLife Group. "Siamo un Paese all'avanguardia a livello europeo e non solo, abbiamo già raggiunto il target europeo al 2030 sulla plastica e sistemi di riciclo come quello della ReLife sono importanti alleati nel percorso di valorizzazione delle materie prime" ha spiegato il ministro Gilberto Pichetto Fratin.