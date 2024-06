Napoli (Az): Bene Meloni, maggioranza rovina tutto con propaganda

"Sono felice, come deve esserlo ogni italiano, per l’esito più che positivo del vertice G7 e per il ruolo in esso svolto dalla presidente Meloni. A lei posso dire: brava, l’Italia esce con un’immagine rafforzata e la polvere della destra post o neo-fascista che circola qui e là è stata ben nascosta sotto il tappeto. Ai parlamentari della destra e di Fratelli d’Italia, però, dico anche: non esagerate. A trasformare un successo in uno show ridicolo è un attimo. Leggere di Meloni che avrebbe dato la linea agli alleati su Ucraina, immigrazione, Medio Oriente rischia di buttare in ridicolo l’ottimo lavoro fatto. Qualcuno è davvero convinto che prima del vertice G7 Stati Uniti, Francia o Gran Bretagna non avessero una loro linea su Gaza e sull’Ucraina? Ripeto: Meloni si è guadagnati i galloni sul campo, la sua maggioranza eviti, per quanto possibile, di metterle uno scolapasta in testa". Così Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.