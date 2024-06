Ladri aggrediscono poliziotti con machete e scalpello, arrestati

Per guadagnarsi la fuga hanno minacciato i poliziotti con un machete e uno scalpello appuntito, largo circa 30 centimetri. Poi li hanno colpiti con calci e pugni. Ma questo non ha impedito agli agenti di polizia di Torino di arrestarli. Un 24enne e un 29enne, sono ora accusati di tentato furto e di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. I poliziotti del commissariato Barriera di Milano, intervenuti all'alba per una segnalazione di rumori sospetti provenienti da un condominio, hanno sorpreso i due uomini, di origine marocchina, all'interno di un appartamento, la cui porta d'ingresso era stata forzata. Armati di scalpello e machete hanno tentato di scappare, aggredendo gli agenti, che però li hanno disarmati e arrestati.