Agricoltore muore schiacciato da un trattore nel Torinese

Un uomo è deceduto questo pomeriggio dopo essersi ribaltato mentre era alla guida di un trattore a Pavarolo, nel torinese, in località Tetti Fantini. Secondo una prima ricostruzione la vittima, 55 anni, è precipitata da una scarpata a bordo del proprio escavatore per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i sanitari con ambulanze e con l'elisoccorso, i vigili del fuoco, con l'ausilio dell'elicottero Drago e delle squadre Usar, specializzate in recuperi di persone in condizioni difficoltose. Il medico del 118 ha provato a rianimare l'uomo, ma alla fine non ha potuto far altro che constatare il decesso.