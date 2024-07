A Torino i canottieri dell'Armida creano le sentinelle del Po

Diffondere consapevolezza sulla correlazione tra sport, natura e benessere è l'obiettivo di Sentinella Co.s.mo (Cooperazione, sport e attività motoria), progetto promosso dalla società Canottieri Armida di Torino in collaborazione con la cooperativa Esserci, Imas International Mixed Ability Sports e il Centro di formazione subacquea freedivers. Sentinella Co.s.mo trasmetterà competenze a studenti delle scuole secondarie di secondo grado e universitari, persone appartenenti alla rete dei partner e pubblico generico attraverso un percorso multidisciplinare. Le motivazioni che hanno portato alla realizzazione del progetto sono da ricercare nella volontà di migliorare li benessere psicofisico attraverso lo sport, di aumentare l'attività fisica moderata e di migliorare la conoscenza della biodiversità. Al termine del percorso, nasceranno delle vere e proprie sentinelle, in grado di promuovere tre obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: salute e benessere, lotta contro il cambiamento climatico e la vita sulla terra. "La sentinella Co.s.mo. - osservano i promotori del progetto - è un giovane individuo che osserva il mondo personale e circostante con rinnovata consapevolezza e si rivolge all'esterno con attenzione alle relazioni e all'alimentazione, all'ambiente naturale fluviale e collinare torinese, con la consapevolezza dell'azione trasformante del benessere nello svolgere attività motoria o sportiva a contatto con la natura in un contesto di cooperazione, attenzione all'altro e di supporto. "Lo sport - proseguono - può divenire veicolo per la progettazione etica, la diffusione di buone pratiche educative e inclusive".