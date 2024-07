Bigliettopoli, assolto ex assessore comunale di Torino

Finisce in anticipo con una assoluzione il processo "bigliettopoli" per Enzo La Volta, ex assessore comunale a Torino per il Pd. La sentenza è stata pronunciata nel corso dell'udienza di oggi dal tribunale su richiesta di accusa e difesa "perché il fatto non sussiste". La Volta era stato chiamato in causa per una presunta ipotesi di corruzione elettorale. Nel corso del procedimento è stata dichiarata l'inutilizzabilità di una serie di intercettazioni telefoniche ed è quanto ha fatto presente ai giudici il pubblico ministero Gianfranco Colace.