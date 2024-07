Rapine e furti in centro Torino, 5 denunciati dai carabinieri

Rapine, furti e guida in stato di ebbrezza. Nel contrasto di questi reati si è focalizzata l'attività della Compagnia San Carlo dei Carabinieri nel fine settimana. I militari dell'Arma hanno denunciato due giovani italiani che avevano preso la borsa a una ragazza di 17 anni, in piazza Vittorio, e tre nordafricani autori di una rapina, in piazza Santa Giulia, ai danni di due loro connazionali di 39 anni. Dopo i controlli agli automobilisti i carabinieri hanno ritirato la patente a due giovani, di 25 e 36 anni.