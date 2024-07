Torino Airport premiato agli Aci Europe Best Airport Awards

Torino Airport vince il primo premio come Best European Airport nella sua categoria in occasione della 34esima assemblea e congresso annuale di Aci Europe, in corso a Istanbul. I Best Airport Awards, giunti alla 20esima edizione, premiano l'eccellenza e i risultati eccezionali raggiunti dagli scali nell'intero portafoglio di attività aeroportuali, e quest'anno hanno voluto premiare gli aeroporti che hanno saputo spingere il proprio modello di business in nuovi territori, con nuovi modelli di creazione di valore e abbracciando la trasformazione e la flessibilità, prendendosi cura delle persone e del pianeta. L'Aeroporto di Torino è stato giudicato da una giuria indipendente formata da esperti di aviazione civile della Commissione Europea, di Eurocontrol, di Sesar Joint Undertaking, dell'International Transport Forum e di FlightGlobal.