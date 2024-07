Segretario Pd Piemonte, "fermare i suicidi in carcere"

"L'indifferenza non è accettabile di fronte alla drammatica condizione delle carceri e dei detenuti". Lo dichiara il consigliere regionale e segretario del Pd del Piemonte, Domenico Rossi, a margine della maratona oratoria 'Fermare i suicidi in carcere' organizzata dalla Camera penale di Novara, che ha aderito all'iniziativa nazionale. "I suicidi in carcere, già 45 da inizio anno in Italia, sono un indizio rivelatore di una situazione a cui occorre dare risposte concrete a partire dalla carenza di personale e del sovraffollamento che si ripercuotono sul sistema sanitario penitenziario che ho avuto la possibilità di conoscere nel dettaglio nel corso dell'ultima legislatura guidando il gruppo di lavoro dedicato proprio alla sanità penitenziaria in Piemonte" spiega il rappresentante Dem. "Il mio impegno personale e quello del gruppo del Pd in consiglio regionale proseguirà anche nella prossima legislatura. Siamo convinti che il nostro compito sia quello di impegnarci per percorsi di reintegrazione e reinserimento nella società - aggiunge Rossi -. Con questo obiettivo solleciteremo la Regione - conclude - affinché si identifichi un luogo di dialogo permanente nel quale potersi confrontare con gli assessorati ed elaborare strategie condivise per intercettare o fronteggiare il disagio con gli strumenti più adatti".