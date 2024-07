Incidente in teleferica, muore una donna nel Vco

Una donna è morta in un incidente in teleferica nel Verbano Cusio Ossola all'ora di pranzo.

Secondo le prime informazioni l'episodio è avvenuto nel territorio di Calasca Castiglione, nella Valle Anzasca, mentre la donna, con la famiglia, era in arrivo in una baita. Secondo una prima ricostruzione la vittima, in vacanza con la famiglia, è rimasta incastrata all'impianto - non adibito al trasporto di persone ma di attrezzature - mentre stava sistemando dei bagagli. Per cause ancora da accertare, la teleferica sarebbe però partita trascinando con sé la donna - una 40enne originaria del Trentino - che, non riuscendo più a reggersi, è poi precipitata per oltre 100 metri. L'impianto è stato posto sotto sequestro dai carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuco e il soccorso alpino.