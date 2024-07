Comuni Ricicloni, Torino premiata per raccolta oli vegetali

Il Comune di Torino è stato premiato nell'ambito dell'iniziativa Comuni Ricicloni 2023 di Legambiente per il progetto di raccolta capillare degli oli vegetali di provenienza domestica, avviato ad aprile dello scorso anno dalla Città e Amiat. Un progetto che ha portato finora alla collocazione in tutta la città di circa 460 contenitori e che ha consentito in poco meno di 6 mesi di raddoppiare la quantità della raccolta, arrivata a un litro per abitante all'anno. "Siamo orgogliosi di essere una delle prime grandi città italiane ad aver attivato questo tipo di raccolta capillare - dice l'assessora alle Politiche per l'ambiente e alla Transizione ecologica, Chiara Foglietta -. E' un'iniziativa che ci consente di informare la cittadinanza sulla corretta gestione di un rifiuto e allo stesso tempo di trasmettere messaggi sull'opportunità rappresentata dall'economia circolare quale strumento concreto per il recupero di materia prima da uno scarto che, opportunamente trattato, può tornare a nuova vita sotto diverse forme". Il Comune piemontese con la percentuale più alta di raccolta differenziata è Pietra Marazzi (Alessandria), con l'87,2%, seguito da Pecetto di Valenza, con l'82,9% e Rivarone, con l'80,7%.