Artigiani piemontesi, subito interventi per il settore auto

Cna Piemonte lancia un appello alle istituzioni locali e nazionali per un intervento immediato e coordinato a sostegno delle piccole e medie imprese del settore automotive. "Le micro e piccole imprese, che costituiscono la spina dorsale del nostro tessuto economico, non possono essere lasciate sole in questo momento critico", spiega Delio Zanzottera, segretario regionale di Cna Piemonte. "Chiediamo alla nuova Giunta regionale e ai Parlamentari piemontesi un confronto urgente per pianificare strategie concrete per la ripresa, a partire dalla Transizione 5.0 e dall'accesso agevolato al credito ". Le proposte di Cna Piemonte includono misure specifiche per incentivare l'innovazione, la digitalizzazione e la formazione professionale delle imprese, oltre a semplificazioni burocratiche e un rinnovato supporto all'internazionalizzazione. "Le imprese piemontesi hanno dimostrato resilienza e capacità di adattamento, ma senza un sostegno concreto rischiano di vedere disperse competenze e posti di lavoro. In questo contesto, Cna Piemonte sottolinea anche l'importanza di sostenere la transizione ecologica. Gli incentivi legati alla produzione sostenibile e alla promozione del Made in Europe possono rappresentare una leva fondamentale per rilanciare il settore automotive regionale. Tuttavia, è necessario agire rapidamente per sfruttare appieno le opportunità offerte dai nuovi eco-bonus previsti per il 2025" afferma Giovanni Genovesio, presidente di Cna Piemonte.