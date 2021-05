’Ndrangheta, la feccia in Comune

Dopo Leini potrebbe toccare a Rivarolo l’infamante marchio di amministrazione infiltrata dalla mafia. Dalle carte emerge un quadro di collusioni e ingerenze. Il ruolo del sindaco Bertot

SINDACO Fabrizio Bertot

Appalti e cantieri controllati dai boss locali, lavori pubblici affidati a imprese di diretta emanazione o finite sotto il giogo della criminalità calabrese, pacchetti di voti dirottati su candidati “amici”, amministratori pubblici permeabili alle richieste malavitose. È la Rivarolo Canavese che emerge dai faldoni delle indagini seguite all’operazione “Minotauro”, integrate dalle informative delle forze dell’ordine e dall’esito degli accertamenti effettuati negli uffici di Palazzo Lomellini. Un quadro inquietante in larga misura confermato dalla relazione della Commissione di accesso prefettizia che ha passato al setaccio una montagna di atti (a partire dal 2004). Dopo Leini potrebbe toccare proprio alla piccola capitale dell’Alto Canavese il marchio infamante di “amministrazione infiltrata dalla mafia” e il conseguente scioglimento del Consiglio comunale.

Sulla presenza della ’ndrangheta nel tessuto territoriale di Rivarolo non vi sono dubbi: «ricorrono elementi di prova circa l’esistenza di una 'ndrina distaccata definita “bastarda” insediata sul territorio dei comuni di Salassa, Rivarolo Canavese, Castellamonte, Ozegna, Favria e Front e coordinata da Occhiuto Antonino», scrivono gli inquirenti. Una rete capillare che attraverso un fitto intrico di aziende e società (Iso Costruzioni Sas, Jcs Costruzioni Srl, Scavi-Ter Morletto Srl e altre di Giovanni Macrì) ha messo le mani su appalti e lavori. Potendo contare, a quanto pare, su appoggi nell’amministrazione locale. In un colloquio tra un affiliato, Antonino Versaci e il capo della bastarda Occhiuto, avvenuto a bordo della Bmw di quest’ultimo, l’aiuto prezioso e incondizionato del sindaco è dato per scontato : si tratta di avviare una società per il riciclaggio della plastica e i due ipotizzano di acquisire direttamente dall’ASA, azienda pubblica, la plastica raccolta dai cassonetti per la raccolta differenziata e quindi già lavata per poi poterla commercializzare. Lo stesso sindaco, Fabrizio Bertot (Pdl) che arringa il fior fiore del crimine locale – da Franco D’Onofrio a Peppe Catalano, da Giovanni Iaria a Giorgio De Masi - in un locale di Torino (il Bar Italia di via Veglia) per accaparrarsi il sostegno dei “calabresi” alle Elezioni europee, e in quell’occasione dichiara che «Giovanni e Nino (Iaria e Occhiuto. ndr) sanno bene come rintracciarmi». A cui va aggiunto il ruolo assolto da Antonino Battaglia, ex segretario comunale e factotum del primo cittadino, accusato di "voto di scambio" per aver promesso 20 mila euro ai Catalano.

Ma dalle carte spunta pure i condizionamenti sui cantieri della “Parisi Costruzioni” e i maneggi attorno a “Rivarolo Futura”. Le intercettazioni mettono in luce inquietanti suddivisioni dei lavori da effettuare sul territorio del Comune, a partire dalla cosiddetta “Città del Sole” in località Bicocca, fiore all’occhiello della famiglia Parisi: del capostipite Giovanni, leder storico del Pdl di Nichelino, e del figlio Salvatore, ex vicesegretario di Forza Italia e più volte candidato per il centrodestra. Si parla di un “patto elettorale” tra Nevio Coral, l’ex sindaco di Leini finito in carcere, e Bertot, con il sostegno di Giuseppe Musolino e Franco Violi, uomo di fiducia di “Ntoni” Agresta, esponente della “locale” di Volpiano.

