Regionali: Frediani candidata a presidenza con Piemonte Popolare

Francesca Frediani si è candidata alla presidenza della Regione Piemonte, per le prossime elezioni regionali, per la lista "Piemonte Popolare". La consigliera regionale, già Movimento Cinque Stelle e Movimento 4 Ottobre, sarà sostenuta dalla coalizione composta da Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Sinistra Anticapitalista, ManifestA e una componente di indipendenti rappresentanti della società civile. Ad annunciare la candidatura è l'associazione ManifestA: "È ufficiale! Francesca Frediani si candida alla Presidenza della regione Piemonte e ne siamo felici e orgogliose - scrivono sulla pagina social -. Le nostre strade si sono incrociate qualche anno fa, nelle lotte in Val Susa contro la Tav. Da allora abbiamo condiviso tante battaglie, tutte animate dalla voglia di cambiare in meglio la vita dei cittadini e dei bisogni dei piu fragili". "Le conquiste e lotte di Frediani dentro il consiglio regionale sono l'esempio di una donna che ci ha sempre messo passione e dedizione nel raggiungere traguardi non sempre facili - continua il post - Gli obiettivi? Sanità, diritti, lavoro e ambiente, ma soprattutto una visione del futuro libera dalla deriva bellicista che si sta sviluppando anche attraverso la progressiva sostituzione della nostra economia con un'economia di guerra, con il crescente impiego di risorse pubblico. Oggi siamo orgogliose di essere al suo fianco e al suo impegno nel raggiungere l'ultimo traguardo, quello della raccolta firme", concludono da ManifestA. Frediani è la quarta candidata, dopo le candidature di Alberto Cirio per il centrodestra, Gianna Pentenero per il centrosinistra e Sarah Disabato per M5s.