Merlo, dalla sinistra giudizi ridicoli su Cirio

Per Giorgio Merlo, dirigente nazionale Tempi Nuovi - Popolari uniti, "a volte il pregiudizio ideologico e le pregiudiziali personali rischiano di indebolire la stessa prospettiva politica della sinistra e dei populisti dei 5 stelle". Nel mirino, "il giudizio politico francamente ridicolo da parte della sinistra e dei populisti sul presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio". "Un giorno - sottolinea Merlo - Cirio rappresenta la peggiore destra, e il giorno dopo è indispensabile per dar voce a quella coesione istituzionale che resta decisiva per risolvere i maggiori problemi di Torino e del Piemonte, a cominciare dall'intricatissimo nodo delle fondazioni bancarie. Questo giudizio è ridicolo - afferma - perché l'amministrazione regionale guidata da Cirio è sempre stata ispirata al criterio del buon governo e dell'ascolto del territorio da un lato, e della condivisione istituzionale sui grandi problemi dall'altro: è questa la cosiddetta coesione istituzionale con il sindaco di Torino Stefano Lo Russo".