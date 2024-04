Gallo (Italgas), "no a un approccio ideologico alla transizione"

Alla transizione energetica "non bisogna avere un approccio ideologico. L'approccio giusto è valutare le diverse tecnologie, i loro benefici, costi, cosa mi portano queste tecnologie in termini di sicurezza di approvvigionamento". A sottolinearlo è stato il ceo di Italgas, Paolo Gallo, in occasione del convegno 'Transitioning to net zero: energy technology roadmaps', promosso per la Planet Week. Per Gallo "se uno ha un approccio ideologico significa che ha già scelto la strada per raggiungere l'obiettivo e credo che l'errore che è stato fatto fino a qualche anno fa sia stato quello di confondere gli obiettivi da raggiungere con la strada per raggiungerli, nel senso che la strada per raggiungerli tante volte è diventata l'obiettivo". Secondo il ceo di Italgas, questo è "un errore, oltre che ideologico, che non ci permetterebbe di raggiungere gli obiettivi di transizione energetica. Noi dobbiamo in questi anni a venire esplorare tutte le strade, - conclude - far leva sull'innovazione e sulla ricerca. Magari il percorso non sarà esattamente lineare, ma le probabilità di raggiungere gli obiettivi al 2030 e poi al 2050 sono decisamente superiori se adottiamo un approccio olistico al problema".