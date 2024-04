Urso, lunedì ai sindacati piano industriale ex Ilva

"Lunedì abbiamo diverse riunioni convocate a Palazzo Chigi" con i sindacati a partire da "quella in merito allo sviluppo del risanamento e rilancio degli stabilimenti dell'ex Ilva e in quella sede presenteremo il piano industriale e finanziario per il rilancio dello stabilimento". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso in un punto stampa a margine della conferenza programmatica di Fdi a Pescara. "Io sono convinto - aggiunge - che noi saremo in condizioni già quest'anno di delineare un piano di rilancio della siderurgia italiana che è a base dell'industria manufatturiera del nostro Paese".