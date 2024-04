Pichetto, nel nuovo Pniec ci sarà anche il nucleare

"L'aggiornamento del Pniec, da trasmettere alla Commissione europea entro giugno 2024, riporterà anche analisi di scenario contenenti una possibile quota di energia prodotta da fonte nucleare nel periodo 2030-2050. Tale quota sarà ricavata dai dati, in base a valutazioni comparative rispetto al mix energetico attuale. Queste analisi sono tutt'ora in corso di studio da parte di uno specifico Gruppo di lavoro della Piattaforma Nazionale per un Nucleare Sostenibile". Lo ha annunciato il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, intervenendo all'evento "La cooperazione degli stakeholders per uno sviluppo accelerato e sostenibile del nucleare" e organizzato dall'Associazione Italiana Nucleare nell'ambito della Planet Week per il G7 Ambiente, Clima ed Energia in corso a Torino.