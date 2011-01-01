Bonsignore-Ghiglia, prove di armistizio

Tra l’europarlamentare e il diarca è in corso una trattativa per scombinare i giochi post congressuali. In palio l'assessorato per Comba e il posto di capogruppo a Torino per Marrone

IL TERZO COMODO Ghigo tra Bonsignore e Ghiglia

La versione ufficiale riferisce di un “incontro franco ma cordiale” al termine del quale si è deciso di comune accordo di “proseguire il confronto, pur nella differente collocazione”. In realtà, dall’atteso summit di ieri, apparecchiato al tavolo da dieci negli infernotti del ristorante Costello di piazza Solferino, non è uscito nulla di buono. Le posizioni tra i bonsignoriani e i cinque “secessionisti” di Progett’Azione restano distanti e, al momento, nulla lascia intendere che le strade possano ricongiungersi. Prima Roberto Rosso e poi “the boss” in persona hanno ribadito di considerare un errore – per la precisione “una cazzata”, secondo la vulgata del parlamentare di Vercelli – la decisione assunta giovedì scorso di rompere con il Pdl e dar vita ad un gruppo autonomo a Palazzo Lascaris. «Inutile e controproducente fuga in avanti», una mossa avventata, un colpo di testa che ha spaccato la componente faticosamente assemblata alla vigilia degli scorsi congressi. I sette sono scesi a cinque per la defezione di Rosanna Costa e di Fabrizio Comba, consiglieri organici alle salmerie dell’europarlamentare.

Cosa ha spinto Vito Bonsignore, a differenza di Maria Teresa Armosino con la quale finora ha condiviso la leadership della corrente “dissidente”, a prendere le distanze da Angelo Burzi, Gian Luca Vignale, Roberto Boniperti, Rosanna Valle e Roberto Boniperti, fino a sconfessare l’operazione? Secondo fonti riservate attribuibili all’entourage di via Piffetti, quartier generale dei Popolari Piemontesi, la repentina svolta impressa dai cinque avrebbe scombinato i piani di Bonsignore, da qualche settimana impegnato in riservate quanto incalzanti trattative con la maggioranza del partito. In particolare, avrebbe rischiato di mandare all’aria gli abboccamenti in corso con Agostino Ghiglia, diarca vicario di corso Vittorio. A quanto risulta allo Spiffero tra i due, che recentemente si sono incontrati e telefonati più volte, si starebbe delineando un accordo: la promozione ad assessore regionale di Comba (al posto di William Casoni, retrocesso a consigliere semplice) in cambio dei voti dei bonsignoriani della Sala Rossa per incoronare Maurizio Marrone capogruppo al Comune di Torino al posto dell’unfit Andrea Tronzano. Scenario che qualora non sia vero è assai verosimile. Da qui il gesto di stizza verso la mattana dei cinque. Da qui l’irrigidirsi delle posizioni. Sa qui la soddisfazione sorniona dell’area lealista.