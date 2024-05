Calenda, il governo chiami Elkann per rispondere delle promesse

"Ci vuole che Jonh Elkann venga chiamato dal governo per rispondere delle promesse fatte. Ma di questo non si parla perché sono proprietari di giornali". Lo ha detto stamani, a Potenza, il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine di un'iniziativa elettorale, rispondendo a una domanda sulla crisi del settore dell'auto. "Il problema numero uno della politica industriale è che - ha aggiunto Calenda - Stellantis se ne sta andando ed abbiamo pagato noi per farli andare via. Landini parla del Job acts che è stato già smontato".