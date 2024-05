La schiacciata di Nastri

Pare che abbia fatto alzare più di un sopracciglio, a destra come a sinistra, l’invito inoltrato dall’Igor Novara di volley per la presentazione della nuova squadra. L’appuntamento è domenica 26 maggio (ore 19,30) al ristorante La Staffa di Marano Ticino, ma quel che ha più sorpreso è stato il parterre dei “nostri graditi ospiti”, composto dal ministro Guido Crosetto, il senatore Gaetano Nastri e il vicesindaco Marina Chiarelli. Tre rappresentanti di Fratelli d’Italia in piena campagna elettorale, dimenticando il sindaco? C’è chi l’ha letta come una netta scelta di campo, altri come la classica sgrammaticatura istituzionale. Uno schiaffo, anzi una schiacciata, in faccia al primo cittadino (leghista) Alessandro Canelli.