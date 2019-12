Meteo: nubi in aumento dal pomeriggio

A Torino oggi, giovedì 12 dicembre, cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sara' di 6°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: avvio di giornata che vedrà ampie schiarite su VDA, Ovest Piemonte e Ponente ligure, altrove molte nubi e residue piogge non escluse sullo spezzino. A seguire tempo asciutto ovunque, con nubi anche compatte che resisteranno sulla pianura piemontese; ampi spazi soleggiati in Liguria e VDA, con successivo aumento delle nubi dalla sera, preambolo del nuovo peggioramento che arriverà nella notte successiva. Clima freddo, con temperature diurne in genere sui 5-6°C in Valpadana, in Liguria marcate differenze tra savonese e genovese dove soffierà la tramontana e rimarrà più freddo, mentre su imperiese massime fino a 10-11°C. Mar ligure poco mosso sottocosta.