Controlli su movida Torino, multe per seimila euro

Multe per quasi seimila euro sono state inflitte ai responsabili di quattro esercizi commerciali, a Torino, dopo una serie di controlli coordinati dalla questura nelle aree cittadine interessate al fenomeno della movida. Le irregolarità riscontrate spaziano dalla presenza di merce sul pavimento alla mancanza di cartelli sugli orari di apertura e alla sporcizia degli scaffali; sono stati messi sotto sequestro oltre 7 kg di shopper non conformi alla normativa. I controlli, svolti da personale della polizia di Stato, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia municipale, si sono concentrati nella zona di Murazzi, di piazza Vittorio Veneto e di altri punti del centro storico e del quartiere Vanchiglia. Sono state identificate 52 persone, con 5 contestazioni di illeciti amministrativi per detenzione di stupefacenti.